Число прошедших вакцинацию от COVID-19 в Ленобласти превысило четверть миллиона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Число жителей Ленинградской области, которые прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, превысило 250 тыс. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня Ленинградская область перешагнула символический рубеж в четверть миллиона вакцинированных от COVID-19. По состоянию на утро 1 июля в регионе привиты 252 373 человека, из них 190 728 человек (75,6% от общего числа вакцинированных) прошли оба этапа вакцинации, то есть привиты полностью", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в четверг в Ленинградскую область поступило еще 66 тыс. комплектов доз вакцины от COVID-19. С начала недели в регионе стабильно прививаются более семи тыс. человек в день.

Ранее власти запустили акцию, в рамках которой жители Ленобласти, прошедшие вакцинацию, смогут получить скидки в спортивных магазинах, а также сертификат на посещение футбольных матчей. В регионе действует постановление, согласно которому ряд жителей должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 48 953 человека, выздоровели 44 918, умерли 1 763. За минувшие сутки в регионе выявили 182 случая заражения.