TikTok увеличил максимальную продолжительность видеороликов до трех минут

ТАСС, 1 июля. Социальная сеть TikTok разрешила загружать на сервис ролики продолжительностью до трех минут. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, которая ранее позволяла размещать видеозаписи не дольше одной минуты.

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"В течение ближайших недель мы запустим для всех функцию по созданию более продолжительных роликов, давая возможность нашему международному сообществу свободу действий по съемке, загрузке и редактированию видео длиной до трех минут прямо в TikTok", - указывается в заявлении.

Администрация соцсети также отметила, что ранее эта функция уже была доступна ограниченному числу пользователей, в связи с чем на сервисе уже появились более длинные видеоэпизоды.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, основанной в 2012 году.