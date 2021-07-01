TikTok увеличил максимальную продолжительность видеороликов до трех минут

ТАСС, 1 июля. Социальная сеть TikTok разрешила загружать на сервис ролики продолжительностью до трех минут. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, которая ранее позволяла размещать видеозаписи не дольше одной минуты.
"В течение ближайших недель мы запустим для всех функцию по созданию более продолжительных роликов, давая возможность нашему международному сообществу свободу действий по съемке, загрузке и редактированию видео длиной до трех минут прямо в TikTok", - указывается в заявлении.
Администрация соцсети также отметила, что ранее эта функция уже была доступна ограниченному числу пользователей, в связи с чем на сервисе уже появились более длинные видеоэпизоды.
TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, основанной в 2012 году.