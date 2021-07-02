На четверти пляжей Ялты, закрытых после подтопления, разрешили купание

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Власти открыли для купания 22 пляжа в западной части Ялты, запрет действовал из-за неудовлетворительного качества морской воды в течение двух недель - после прошедших в июне ливней и подтоплений, сообщил ТАСС в пятницу заммэра Сергей Стрельбицкий.

Глава администрации Ялты Янина Павленко ранее сообщила, что запрет на купание после подтоплений сохраняется в акватории Большой Ялты. Роспотребнадзор начал работу по забору проб морской воды, которые b определяют возможность снятия запрета на купание.

"С сегодняшнего дня 22 пляжа у нас допущены [к работе], купаться можно на них", - сказал Стрельбиицкий, добавив, что открытые для купания объекты находятся на побережье от Фороса до Алупки, вся эта территория входит в состав ялтинского муниципалитета.

Он уточнил, что решение об открытии пляжей приняли после того, как Роспотребнадзор предоставил официальную справку о том, что "по результатам лабораторного мониторинга, морская вода соответствует требованиям СанПиН".

Собеседник пояснил, что всего в Ялте 86 пляжей, обустроенных для массового отдыха. Однако есть и так называемые "дикие" пляжи - не обустроенные официально, но пользующиеся популярностью у крымчан и туристов. В акватории этих пляжей пробы воды не брали. До конца недели власти Ялты ожидают, что специалисты Роспотребнадзора завершат лабораторные исследования качества воды еще по нескольким официальным пляжам.