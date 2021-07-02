Союз журналистов России приветствует назначение Виталия Игнатенко на пост гендиректора ОТР

"Я могу только приветствовать это назначение и от всей души поздравить уважаемого Виталия Никитича с этим назначением. Виталий Никитич Игнатенко - суперпрофессионал журналистики, один из самых выдающихся организаторов журналистики в нашей стране, много лет руководивший агентством ТАСС и возглавлявший общественный совет ОТР", - сказал он.

По словам Соловьева, ему нередко приходилось работать вместе с Игнатенко. "Мы с ним активно работали по линии наших журналистов-соотечественников за рубежом, потому что он возглавляет Всемирную ассоциацию русской прессы (ВАРП). Он, конечно, постоянно участвует и в наших форумах", - отметил он.

Непререкаемый авторитет в медиаиндустрии, опыт и знания Игнатенко, которые помогут дальнейшему развитию ОТР, отметил также генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. "Назначение Игнатенко генеральным директором ОТР - очень логичное решение. Виталий Никитич пользуется непререкаемым авторитетом в медиаиндустрии, его опыт и знания ценят и уважают в профессиональном сообществе. Он более 20 лет руководил ТАСС, а последние годы возглавляет Наблюдательный совет ОТР, досконально знает телеканал изнутри. Уверен, канал продолжит развиваться, сохраняя лучшие традиции отечественной журналистики", - заявил он.

Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти "Холдинговой компании ЮэСэМ", бывший руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, в свою очередь, назвал Виталия Игнатенко одним из самых уважаемых профессионалов в медиасфере. "Виталий Никитич - человек, обладающий громадным опытом работы. Его неугасаемая энергия, врожденное чувство порядочности и благородство позволят развивать Общественное телевидение России в лучших традициях отечественной журналистики. У него масса свежих идей и задумок, прекрасные отношения с коллегами в отрасли и кабинетах власти. Думаю, что это - главный залог успеха", - подчеркнул он.