Путин наградил Кузьминова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Ярослава Кузьминова, который покидает пост ректора Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.