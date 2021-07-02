Путин наградил Кузьминова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Ярослава Кузьминова, который покидает пост ректора Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.
"Ярослав Кузьминов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени", - говорится в сообщении.
О решении Кузьминова покинуть пост ректора ВШЭ стало известно 1 июля. В ходе тайного голосования членов ученого совета он избран новым научным руководителем университета. В своем письме, адресованном сотрудникам вуза, Кузьминов отметил, что намерен продолжить научную деятельность.
Кузьминов занимал пост ректора ВШЭ с 1992 года.