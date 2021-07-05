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Почти 1,8 млн человек прошли вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье

План по вакцинации жителей Московской области выполнен почти на 50%, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. В Московской области привиты около 1,8 млн жителей, сообщила в понедельник зампред правительства - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

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"На текущий момент у нас вакцинировано практически 1,8 млн человек, план по вакцинации у нас в области выполнен на 48,5%", - сказала она в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов.

Она отметила, что в последние две недели в Московской области наблюдается хороший темп вакцинации населения. Среди регионов РФ по темпам вакцинации Подмосковье занимает второе место, по исполнению плана вакцинации - девятое место.

По словам Стригунковой, округами-лидерами по числу вакцинировавшихся стали Люберцы, Мытищи, Орехово-Зуево, Ступино, Егорьевск, Чехов, Кашира, Бронницы, Волоколамск. В "красной" зоне по вакцинации местных жителей находятся Раменский и Пушкинский округа, Королев, а также Наро-Фоминск, Электросталь, Воскресенск, Краснознаменск, Лыткарино и Лобня.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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