Крым направил в Москву предложения о мерах поддержки

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Власти Крыма направили федеральным властям предложения о введении мер поддержки для региона и жителей, как это было после наводнения в Тулуне Иркутской области. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании комиссии по ЧС в понедельник.

"До пятницы идет подсчет ущерба. Мы направили сегодня предложения в федеральный центр для подготовки проекта указа и для доклада президенту о применении тех же мер, которые были в городе Тулун. И дополнительно ряд мер просим", - сказал Аксенов.

Он также поручил проработать ситуации с теми, кто по формальным признакам не попадает под выплаты за утрату имущества. "У кого-то документов нет, у кого-то [жилье] 16 кв. м в Севастополе", - пояснил Аксенов. Также поручено разобраться в ситуациях, когда кто-то понес больший ущерб, чем могут покрыть выплаты. Для тех, кто не имеет документального подтверждения для назначения выплат, есть возможность получить их через суд.

Ранее Аксенов сообщал, ликвидация последствий ливней в Крыму пройдет по примеру ликвидации паводка в Иркутской области, будет создана комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Он отмечал, что "данное решение поможет максимально быстро доводить необходимые средства до Республики Крым, а также позволит гораздо быстрее решать сложные вопросы, требующие, в том числе, прямой связи с федеральным правительством". 23 июня Владимир Путин сообщил, что поручил Хуснуллину подключиться к оценке ущерба и восстановительным работам в рамках ликвидации последствий ливней в Крыму.

О выплате компенсаций за поврежденные машины

Аксенов также сообщил, что власти Крыма привлекут благотворителей для выплаты компенсаций за поврежденные в результате подтоплений автомобили.

"Возмещение за автомобили за счет государственного бюджета вряд ли получится сделать, и в стране прецедентов [таких] нет. Однако я уже провел переговоры с рядом представителей крупного бизнеса, есть возможность через благотворительный фонд, индивидуально подойдя к каждой ситуации, так же по решению комиссии, выплатить людям средства", - сказал Аксенов.

Он добавил, что, по последним данным, в результате подтоплений в Керчи было повреждено более 700, а в Ялте около 100 автомобилей. "В первую очередь компенсация коснется тех, у кого стоимость автомобиля [составляет] до 300 тыс. рублей", - сказал Аксенов, отметив, что власти не оставят без помощи и тех автовладельцев, стоимость машин которых превышает эту сумму

О Бахчисарайском районе

Глава правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил на заседании комиссии по ЧС, что власти Крыма расширят зону ЧС регионального масштаба, включив в нее территорию Бахчисарайского района, где накануне разлились реки и были подтоплены села.

"Принято решение о расширении зоны чрезвычайной ситуации с учетом населенных пунктов Бахчисарайского района. Поэтому будет внесено в указ главы республики от 17 июня 2021 года изменение, где [ситуации в] Бахчисарайском районе будет придан статус чрезвычайной ситуации регионального уровня", - сказал Гоцанюк.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что жители подтопленных территорий Бахчисарайского района получат такие же выплаты, как и жители Керчи, Ялты и других подтопленных территорий.

После подтоплений в июне, в том числе в Ялте и Керчи, жители получают единовременную выплату по 10 тыс. рублей, выплату по 50 тыс. рублей за утрату имущества первой необходимости, по 100 тыс. рублей - в связи с полной утратой имущества.

Председатель Бахчисарайского районного совета Ольга Урайкина на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщила, что в селе Нижняя Голубинка потоком воды смыло подвесной мост вместе с бетонными опорами. Сейчас почти все колодцы в населенном пункте заполнены селевыми массами. В Куйбышевском и Голубинском поселениях работают специальные службы, большую работу по расчистке после подтопления проводят волонтеры. Специалисты приступили к оценке ущерба.

Как сообщил во время заседания комиссии по ЧС замруководителя управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Дмитрий Крутиков, в Бахчисарайском районе начат усиленный мониторинг качества питьевой воды. "По Бахчисарайскому району усилен мониторинг за питьевой водой. Отобрана 31 проба питьевой воды в трех населенных пунктах, на социально значимых объектах, в разводящей сети и в резервуарах чистой воды. Пробы находятся в работе", - сказал Крутиков.