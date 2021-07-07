Fox: адвокат Бритни Спирс отказался представлять ее интересы

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Назначенный судом адвокат певицы Бритни Спирс заявил, что больше не будет представлять ее интересы. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.

Юрист Сэмюэль Ингхэм был адвокатом исполнительницы с 2008 года и, в частности, защищал ее интересы в рамках разбирательств, касающихся опеки над ней. Ингхэм уведомил суд, что больше не будет заниматься этим с того момента, когда суд назначит нового адвоката для Спирс.

Певица в июле выступила на судебном заседании в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Спирс попросила отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней. Кроме того, исполнительница отметила, что хочет самостоятельно выбирать себе адвокатов.

В 2008 году она была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец Джеймс Спирс и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться.

Состояние певицы оценивается примерно в $60 млн. Спирс является обладательницей ряда музыкальных наград, в том числе Grammy.