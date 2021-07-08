Медики контролируют состояние родственников погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

ТАСС, 8 июля. Корякская окружная больница в поселке Палана в Камчатском крае, возле которого разбился самолет Ан-26, организовала работу с родственниками погибших. Об этом сообщили ТАСС в больнице.

"Мы организовали работу с родственниками погибших, контролируем их состояние здоровья. Обзваниваем, мониторим самочувствие людей, участковый врач посещает семьи, при необходимости оказывает помощь", - сказали в больнице.

Как добавили в больнице, останки погибших при крушении Ан-26 привезли в Палану, судмедэксперты, которые прибыли из Петропавловска-Камчатского, приступили к работе. "Еще ожидаются судмедэксперты из Москвы", - уточнили в больнице.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежащий компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Обломки самолета были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы, часть находится в море. Выживших нет.