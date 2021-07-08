Камчатская прокуратура открыла пункты помощи для семей погибших в катастрофе Ан-26

ТАСС, 8 июля. Три пункта правовой помощи родственникам погибших при крушении самолета Ан-26 в Камчатском крае открыты прокуратурой Камчатского края. Специалисты принимают вопросы по телефону, сообщается в четверг на сайте прокуратуры региона.

"В рамках организованной проверки соблюдения прав родственников, чьи близкие погибли в авиакатастрофе, а также в целях оказания им правовой помощи организованы пункты приема в поселке Палана, в городах Елизово и Петропавловск-Камчатский. Также свой вопрос или обращение можно направить на сайте краевой прокуратуры", - говорится в сообщении.

В ведомстве ТАСС сообщили, что пока обращений не поступало. "Среди ожидаемых вопросов - выплаты посмертные, оформление опеки на детей и другое", - отметили в пресс-службе.

Адрес и номер телефона пункта правовой помощи в Палане: ул. Ленина, д. 23а, 8 (4154) 33-17-71, в городе Елизово: ул. Завойко, д. 22, 8-909-838-77-00, в Петропавловске-Камчатском: пр. Рыбаков, д. 13, 8 (4152) 49-58-59.

Родственникам погибших, проживающим за пределами Камчатского края, следует обращаться по телефонам: 8 (4152) 26-09-27 или 8 (4152) 26-10-97.