В поисковых работах на месте крушения Ан-26 участвуют добровольцы

ТАСС, 8 июля. Добровольцы из числа жителей поселка Палана на Камчатке, в нескольких километрах от которого во вторник разбился Ан-26, задействованы в поисковых работах. Среди них есть и родственники погибших пассажиров, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

"Привлекаются добровольцы - это местные жители, в том числе родственники погибших. Они на квадроциклах и вездеходах ездят со спасателями, оказывают им помощь в поисках. По количеству волонтеров сказать сложно, так как люди приезжают и уезжают. Всего в поисковых работах задействовано 67 человек, 11 единиц техники", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве добавили, что с улучшением погодных условий запланированы вылет из поселка Палана вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России для проведения десантных спусков к месту крушения и привлечение водолазов специализированной пожарно-спасательной части МЧС России для обследования морского дна в районе катастрофы.