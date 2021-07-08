Матвиенко надеется на возвращение к работе главы Кисловодска, получившего травму

КИСЛОВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко надеется на выздоровление и возвращение к работе главы города-курорта Кисловодска Александра Курбатова, который получил травму после падения с электросамоката. Об этом она сообщила во время рабочей поездки в Кисловодск в четверг.

"Каждый день держу на контроле, в контакте с главврачом НИИ имени Бурденко. <...> Очень жаль, что такое с ним случилось, надеемся, что выздоровеет, выйдет [на работу]", - сказала она.

Матвиенко отметила работу по преображению города, которую сделал Курбатов. "Я с огромным уважением отношусь к мэру Курбатову, им очень многое за пять лет сделано. Случилась большая беда, он получил такие травмы, с которыми можно бороться только в специализированном учреждении, перевезли в Москву", - сказала она.

Как сообщалось, 12 июня в городе-курорте Кисловодске глава Александр Курбатов упал с электросамоката и получил тяжелую травму головы. В реанимацию больницы мэра доставили без сознания, хирурги провели срочное оперативное вмешательство. После стабилизации состояния было принято решение о переводе Курбатова на лечение в Москву. Транспортировка в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко прошла успешно.