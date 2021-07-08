Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Глуза

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Народный артист России, композитор Михаил Глуз, ушедший из жизни на 70-м году, был разносторонне одаренным человеком, каждое его произведение пронизано искренностью и подлинными переживаниями. Такое мнение высказала в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Михаил Семенович был разносторонне одаренным человеком, замечательным композитором, талантливым руководителем и организатором, внесшим большой вклад в развитие российской многонациональной культуры", - говорится в телеграмме Матвиенко с соболезнованиями, направленной в адрес Союза композиторов России.

Спикер Совфеда подчеркнула, что деятельность артиста заслуженно отмечена высокими государственными и международными наградами.

"Каждое произведение, созданное Михаилом Семеновичем, пронизано эмоциональностью, искренностью, глубиной чувств и подлинными переживаниями. Особой страницей в его творчестве стала музыка к спектаклям ведущих отечественных театров, постановки которых помнят и любят зрители", - написала Матвиенко.

Михаил Глуз - российский композитор и общественный деятель, народный артист РФ (1996). Автор мюзиклов "Шалом-Шагал", "Принц и нищий", рок-оперы "Суламифь-Forever!", балета "Сон с продолжением" и др. Музыкальный (1977-1984) и художественный (1984-1991) руководитель Камерного еврейского музыкального театра, создатель и генеральный директор Международного культурного центра имени Соломона Михоэлса.