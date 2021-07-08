Косачев: предпринятые властями Египта меры обеспечивают безопасность россиян

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Безопасность россиян, предпочитающих отдыхать на курортах Египта, обеспечена в достаточном объеме, благодаря принятым египетской стороной дополнительным мерам защиты и проделанной за шесть лет напряженной работе специалистов двух стран. Об этом ТАСС заявил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Также отменена рекомендация не продавать туры на египетские курорты.

"Значительный срок, прошедший с тех пор [с момента приостановления авиасообщения с Египтом], и напряженная работа специалистов двух стран все это время подтверждают, что эти условия [обеспечения безопасности авиапассажиров] выполнены, что интересы российских граждан с точки зрения обеспечения их безопасности в результате принятых египетской стороной дополнительных мер защищены в достаточном объеме. И это самое главное", - сказал Косачев.

Он добавил, что россияне хорошо помнят трагические обстоятельства, в силу которых принимался указ президента шесть лет назад. "В его основе никогда не было политики, но были искренняя обеспокоенность недостаточно прочными условиями обеспечения безопасности авиапассажиров в египетских аэропортах и прозрачность условий, на которых возможно возвращение к нормальной практике авиаперелетов", - отметил сенатор.