Власти Флориды допустили, что при обрушении жилого дома погибло до 140 человек

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Власти американского штата Флорида допускают, что число жертв обрушения жилого дома в городе Серфсайд может достичь 140. Об этом заявила в четверг глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в эфире телеканала CNN .

Она отметила, что власти все еще уточняют, сколько именно людей находилось в здании. На вопрос о том, возможно ли, что число жертв в итоге достигнет 140, Кава ответила: "Да, такое может быть. Это очень трагично".

Ранее в этот же день глава округа заявила на пресс-конференции, что спасатели обнаружили тела еще четверых погибших. По ее словам, подтверждена гибель 64 человек. Глава округа добавила, что судьба 76 человек остается неизвестной.

В эфире CNN Кава также констатировала, что специалисты уже не надеются извлечь из-под завалов живых людей.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.