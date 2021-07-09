Власти Ямала рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке самолета

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июля. /ТАСС/. Члены экипажа легкомоторного самолета, совершившего в четверг аварийную посадку на Ямале, находятся в состоянии средней степени тяжести, угрозы их жизни нет. Об этом в пятницу сообщил журналистам директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Пострадавшие в четверг доставлены в Нижневартовскую окружную больницу Ханты-Мансийского автономного округа, их состояние оценивалось как тяжелое, проводилась оценка характера полученных травм.

"Двое пилотов находятся на лечении в реанимации. Динамику расцениваем как положительную. Они в сознании, разговаривают. На утро их состояние можно оценить как средней тяжести. Травмы серьезные, но угрозы жизни мы не видим", - сказал Добровольский.

8 июля легкомоторный самолет с двумя членами экипажа пропал с радаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Позднее его обнаружили спасатели, рядом с самолетом находился человек, который подавал сигналы рукой. Источник сообщил ТАСС, что причиной аварийной посадки самолета мог стать отказ двигателя. Пострадавшие при аварийной посадке самолета члены экипажа получили переломы конечностей, оба находятся в сознании. В пресс-службе правительства Ямала рассказали, что личности пострадавших установлены.