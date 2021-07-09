В России почти 30 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Почти 30 млн человек в России получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В целом по стране, с учетом всех контингентов населения, цифры приближаются по вакцинированным первым компонентом к 30 млн <...> Сейчас мы видим, что на вакцинацию активно идут и лица старше 18 лет", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

Более 6 тыс. стационарных пунктов для вакцинации от нового коронавируса развернуты в России, общее количество точек вакцинации достигает 13,5 тыс., добавил министр.

"Мы развернули уже более 6 тыс. стационарных пунктов. Причем эти стационарные пункты масштабированы. <…> Общее количество точек, где сегодня можно пройти вакцинацию и выехать, составляет уже практически 13,5 тыс.", - сказал он.

По словам Мурашко, действующие пункты вакцинации также могут масштабироваться в зависимости от потока людей благодаря новым технологиям. "Мы совместно с компанией Росатом отработали технологии, когда один пропускной пункт в зависимости от потока может масштабировать и пропускать категорию пациентов, увеличивая свою мощность фактически в разы. Ну и плюс работают мобильные пункты - их более 5,5 тыс. - и мобильные бригады еще дополнительно с ними", - уточнил он.