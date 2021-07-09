{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России почти 30 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране развернули более 6 тыс. стационарных пунктов для вакцинации

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Почти 30 млн человек в России получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На эту тему
Вакцинация от COVID-19. Как сделать прививку?
Вакцинация от COVID-19.

"В целом по стране, с учетом всех контингентов населения, цифры приближаются по вакцинированным первым компонентом к 30 млн <...> Сейчас мы видим, что на вакцинацию активно идут и лица старше 18 лет", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

Более 6 тыс. стационарных пунктов для вакцинации от нового коронавируса развернуты в России, общее количество точек вакцинации достигает 13,5 тыс., добавил министр.

"Мы развернули уже более 6 тыс. стационарных пунктов. Причем эти стационарные пункты масштабированы. <…> Общее количество точек, где сегодня можно пройти вакцинацию и выехать, составляет уже практически 13,5 тыс.", - сказал он.

По словам Мурашко, действующие пункты вакцинации также могут масштабироваться в зависимости от потока людей благодаря новым технологиям. "Мы совместно с компанией Росатом отработали технологии, когда один пропускной пункт в зависимости от потока может масштабировать и пропускать категорию пациентов, увеличивая свою мощность фактически в разы. Ну и плюс работают мобильные пункты - их более 5,5 тыс. - и мобильные бригады еще дополнительно с ними", - уточнил он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Ростовский общепит с июля начнет требовать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест
Система QR-кодов в регионе для общепита по аналогии с Москвой в Ростовской области вводиться не будет из-за отсутствия единой информационной системы
Читать полностью