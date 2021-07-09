МВД планирует глушить смартфоны и WiFi-устройства на экзаменах на водительские права

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты МВД в ходе теоретического экзамена на получение водительских прав могут начать глушить мобильные телефоны, WiFi-устройства и беспроводные устройства, чтобы исключить использование подсказок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В настоящее время в целях исключения фактов вмешательства посторонних лиц при проведении теоретических экзаменов на допуск к управлению транспортными средствами прорабатывается вопрос об использовании в процессе приема экзамена оборудования, блокирующего беспроводные устройства передачи данных - мобильных телефонов, WiFi-устройств, гарнитур Bluetooth и иных беспроводных устройств, обеспечивающих передачу голосовых, фото- и видеоданных", - сказали в пресс-службе.

Ранее начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков сообщил, что столичная Госавтоинспекция планирует начать применять технические средства для предотвращения использования кандидатами в водители радиоканалов в качестве подсказок при сдаче экзаменов на права. По его словам, в таком случае водители будут вынуждены выучить правила так, как положено, и сдавать экзамен по-честному.