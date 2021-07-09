Глава МИД Индии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар в пятницу на встрече с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким выразил благодарность за помощь, оказанную Россией в борьбе с пандемией коронавируса.

"В комитете Госдумы по международным делам провели сегодня встречу с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, "глава МИД Индии передал особую благодарность за помощь России в борьбе с пандемией COVID-19". Депутат напомнил, что "в Индии уже налажено производство российской вакцины "Спутник V". Министр информировал, что в ближайшее время в Индии готовы выйти на объем в 850 млн доз вакцины в год.

"Обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также российско-индийского взаимодействия на ключевых международных площадках", - добавил Слуцкий.