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Пандемия COVID-19

Глава МИД Индии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в ближайшее время в Индии готовы начать производить 850 млн доз "Спутника V" в год

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар в пятницу на встрече с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким выразил благодарность за помощь, оказанную Россией в борьбе с пандемией коронавируса.

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"В комитете Госдумы по международным делам провели сегодня встречу с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, "глава МИД Индии передал особую благодарность за помощь России в борьбе с пандемией COVID-19". Депутат напомнил, что "в Индии уже налажено производство российской вакцины "Спутник V". Министр информировал, что в ближайшее время в Индии готовы выйти на объем в 850 млн доз вакцины в год.

"Обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, а также российско-индийского взаимодействия на ключевых международных площадках", - добавил Слуцкий.

Теги
ИндияРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичПандемия COVID-19
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