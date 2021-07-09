Посетителям МАКС-2021 необходимо предоставить QR-код подтверждения вакцинации или ПЦР

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Посетителям международного авиационно-космического салона МАКС-2021 необходимо будет предоставить QR-код, который подтверждает вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест, проведенный менее чем за 72 часа до посещения мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба авиасалона.

Что такое QR-коды и история их использования

"Обеспечение безопасности участников и гостей МАКС - безоговорочный приоритет АО "Авиасалон". В подготовке противоэпидемиологических мероприятий мы руководствуемся указаниями Роспотребнадзора, консультируемся с региональными властями, учитываем российский и мировой опыт проведения крупных публичных мероприятий. Строгое выполнение всех требований позволит нам провести МАКС-2021 в изначально установленные сроки - с 20 по 25 июля", - сообщает Александр Левин, генеральный директор АО "Авиасалон" - устроителя МАКС-2021.

Сведения о наличии QR-кода или ПЦР-теста можно будет загрузить в автоматизированной системе управления заявками на сайте салона, говорится в сообщении. Кроме этого, сведения необходимо загрузить за сутки до посещения мероприятия.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции была скорректирована билетная и летная программы. В процессе изменения находятся правила посещения выставки.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 - крупнейший мировой авиа-форум. Организаторами мероприятия станут Минпромторг и Ростех. 23 марта 2021 года Минпромторг сообщил, что в МАКС-2021 хотят принять участие более 40 стран, страной - партнером станет Казахстан, с которым планируется подписать ряд важных соглашений. На авиасалоне планируется показать самолеты ЛМС "Байкал", Ил-114-300, МС21-310 с двигателем ПД-14, Су-30СМ2 с двигателем АЛ41Ф1С, вертолеты Ансат-М, Ка-226Т, Ка-32А11М, Ми-171А3.