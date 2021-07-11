Высокогорный пункт вакцинации открыли у подножия Эльбруса

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Самый высокогорный пункт вакцинации развернули в Кабардино-Балкарии у подножия горы Эльбрус на высоте 2 300 м. Сделать прививку там могут не только жители республики, но и туристы, сообщили в воскресенье в администрации Эльбрусского района.

"В Эльбрусском муниципальном районе на поляне Азау развернули самый высокогорный пункт вакцинации на высоте 2 300 м. Цель - обеспечить безопасность здоровья не только жителям района, но и гостям нашей республики. После иммунизации люди спокойно могут отдохнуть и не беспокоиться о том, что их жизни грозит опасность тяжелого заражения COVID-19", - сообщается на официальной странице администрации в Instagram.

Гора Эльбрус высотой 5 642 м является высочайшей вершиной Европы, она популярна у туристов не только в разгар горнолыжного сезона, но и летом, когда большинство альпинистов совершают восхождение. Пункт вакцинации развернули возле станции канатной дороги.

"Приэльбрусье - один из крупнейших центров альпинизма, туризма и горнолыжного отдыха в России. Открытие пункта вакцинации на поляне Азау - это важный шаг в борьбе с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции. Мы призываем пройти вакцинацию, тем самым спасти и обезопасить себя и своих близких", - отметили в администрации.

С начала пандемии в Кабардино-Балкарии зафиксировано 25 460 случаев коронавируса, выздоровели 24 085 пациентов. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли 528 человек. В регионе развернут 51 пункт вакцинации против коронавируса.