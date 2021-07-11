Аэропорты Москвы принимают меры по урегулированию ситуации с очередями

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московские аэропорты принимают меры по разрешению ситуации с большими очередями на стойках регистрации в авиаузлах. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты принимают меры для урегулирования ситуации (с очередями - прим. ТАСС)", - отметили в пресс-службе.

Как уточнил официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин, время ожидания на регистрации рейсов в аэропорту Шереметьево в воскресенье не превышает обычное. "Мы тем не менее просим прибывать в аэропорт заранее для комфортного прохождения всех предполетных процедур", - добавил он.

Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация об очередях в аэропорту Шереметьево на стойках регистрации.

В субботу в дирекции по связям с общественностью Шереметьево сообщили, что необходимая проверка наличия у пассажиров международных рейсов ПЦР-тестов, их срока действия и соответствия персональным данным стала причиной длинных очередей у стоек регистрации. В аэропорту уточнили, что в целях урегулирования ситуации выделяются дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания содействия и консультаций пассажирам. Кроме того, в аэропорту организовано информирование пассажиров о предупреждении распространения коронавирусной инфекции. В зонах выдачи багажа также транслируется информация о необходимости прохождения тестирования на коронавирусную инфекцию для пассажиров, прибывших из-за границы.

Издание "Известия" в своем Telegram-канале также сообщило о больших очередях в аэропорту Внуково в воскресенье из-за проверки у вылетающих за границу наличия справок о вакцинации и ПЦР-тестов.