Глава парижской галереи выразила соболезнования в связи со смертью художника Целкова

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Художник Олег Целков навсегда останется в истории российского авангарда. Об этом заявила ТАСС в воскресенье исследователь творчества мастера Нина-Эмилия Рыжкова, возглавляющая парижскую галерею I-Gallery.Intelliigence, где проходила последняя большая выставка живописца. Олег Целков, который проживал во Франции с конца 1970-х годов, умер на 87-м году жизни в Париже в ночь на воскресенье.

"Выдающийся российский художник-авангардист, нонконформист Олег Целков известен всему миру своими гениальными удивительными полотнами, - отметила глава галереи. - Мастер ушел, но с нами остались его работы, сравнимые с атомным реактором. Они дрожат от мощи и светятся неведомым излучением изнутри". По словам исследователя, "за десятилетия своего творческого пути Олег Целков создал целый мир, особую мифологию, забыть которые уже невозможно".

"Вместе со своими работами Олег Целков будет жить в наших умах и сердцах для нас и будущих поколений", - подчеркнула глава парижской галереи.