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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялте объявили штормовое предупреждение

В городе начался ливень, ожидается град
© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС, 11 июля. Ливень начался в селе Пионерском в Ялте, объявлено штормовое предупреждение, написала глава Ялты Янина Павленко в социальных сетях в воскресенье.

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"Снова штормовое. До конца дня в Крыму ожидаются ливни, град, шквал. Пионерское уже накрыло. Будьте осторожны, друзья", - написала глава города.

Ранее власти Крыма предупредили о том, что в ближайшие часы на полуострове прогнозируются сильные дожди и ветер до 25 м/с. Также ожидаются грозы и град.

Крым дважды за полмесяца пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту. 4 июля из берегов вышли три реки только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Сейчас продолжается восстановление после непогоды.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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