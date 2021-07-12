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Пандемия COVID-19

Генконсульство КНР в Приморье опровергло сведения о взаимном признании вакцин с Россией

В диппредставительстве отметили, что не владеют информацией об этом

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Генеральное консульство КНР во Владивостоке опровергло информацию о том, что Россия и Китай на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) готовы взаимно признать вакцины от коронавируса. Об этом сообщило в понедельник консульство.

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Местное информационное агентство Deita ранее сообщало, что генконсул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь в интервью местным СМИ "дал понять, что Китай и Россия намерены объявить о взаимном признании китайской вакцины CoronaVac и российской вакцины "Спутник V" во время Восточного экономического форума в сентябре.

"Генеральное консульство Китая во Владивостоке серьезно заявляет, что данная информация не соответствует действительности. И в настоящее время Генконсульство по этому поводу не владеет никакой информацией", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКитайПандемия COVID-19
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