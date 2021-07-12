Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве свободны на 40%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пункты вакцинации от коронавируса в Москве свободны на 40%, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в понедельник.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве напоминает, что не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг должны пройти вакцинацию от COVID-19 первым компонентом до 15 июля. На выполнение требования осталось три дня. При этом пункты вакцинации в Москве свободны на 40%", - отметили в штабе.

В столице работает свыше 300 прививочных центров. На базе городских поликлиник функционирует 119 центров вакцинации, их время работы было увеличено до 22:00. Без записи сделать прививку можно в 45 павильонах "Здоровая Москва". Также вакцинация проводится в семи центрах госуслуг "Мои документы", торговых центрах и других популярных общественных местах. Среди них - один из крупнейших прививочных павильон в Европе в Гостином Дворе.

Для вакцинации иностранных граждан заработал крупнейший центр вакцинации в "Лужниках", пропускная способность которого составляет более 15 тысяч человек в день. Также иностранцы могут сделать прививку в других пунктах, включая 25 городских поликлиник.