Попова заявила, что ориентиром при обязательной вакцинации остаются 60% штата организаций

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. России нужно добиться коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на уровне 80%, однако на данный момент ориентиром при обязательной вакцинации остаются 60% штата организаций. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ориентиром для различных отраслей пока остается вакцинация не менее 60% работников, а в целом показатель, к которому мы стремимся, - не менее 80% взрослых, имеющих иммунитет. Хотелось бы разъяснить, что в 60% учитываются исключительно привитые работники. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной", - сказала она.

По словам Поповой, в оставшиеся 40% попадают те, кто имеет временные медицинские отводы, переболевшие коронавирусом менее полугода назад и другие лица на усмотрение самих организаций. "Например, люди, которые по каким-то причинам еще не приняли для себя решение получить надежную защиту", - сказала она.

При этом по компаниям с территориальными подразделениями в разных субъектах учитываются сотрудники, работающие в конкретном регионе, а не по всей территории Российской Федерации, уточнила Попова.