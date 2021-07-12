Попова: массовые мероприятия привели к росту заболеваемости ковидом в некоторых регионах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. В ряде регионов РФ есть негативные примеры того, как проведение массовых мероприятий спровоцировало рост заболеваемости ковидом. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Увы, есть негативные примеры, когда достоверно подтверждено, что проведенные массовые мероприятия спровоцировали нарастание заболеваемости. Так, в Липецкой области региональные власти приняли решение (без учета позиции санитарных врачей) провести фестиваль в конце июня с количеством посетителей более 10 тысяч человек. Через неделю зафиксирован рост заболеваемости на 11%, увы, продолжает нарастать", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 186,9 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 808 473 случая заражения, выздоровели 5 216 648 человек, умерли 143 712. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.