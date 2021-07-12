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Пандемия COVID-19

Попова: массовые мероприятия привели к росту заболеваемости ковидом в некоторых регионах

В частности, после фестиваля в Липецкой области был зафиксирован рост на 11%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. В ряде регионов РФ есть негативные примеры того, как проведение массовых мероприятий спровоцировало рост заболеваемости ковидом. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Увы, есть негативные примеры, когда достоверно подтверждено, что проведенные массовые мероприятия спровоцировали нарастание заболеваемости. Так, в Липецкой области региональные власти приняли решение (без учета позиции санитарных врачей) провести фестиваль в конце июня с количеством посетителей более 10 тысяч человек. Через неделю зафиксирован рост заболеваемости на 11%, увы, продолжает нарастать", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 186,9 млн человек, более 4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 808 473 случая заражения, выздоровели 5 216 648 человек, умерли 143 712. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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