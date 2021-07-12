Пострадавшие от ливней в Крыму получат компенсации исходя из площади жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Пострадавшие от подтоплений жители Крыма получат поддержку, аналогичную той, что оказывалась населению Тулуна в 2019 году. Речь идет о компенсации в 6 тыс. рублей за каждый кв. м. Об этом сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Мы говорим о 6 тыс. рублей за квадратный метр - это мера аналогична тулунской в данном случае. Здесь решение есть и главы государства, поэтому при расчете выплат и потребности непосредственно тем, кто нуждается, - что связано с восстановлением домовладения, ремонтами, утратой техники - надо исходить из того, что большинство людей плюс 6 тыс. рублей на метр еще получат. Это будет в кратчайшее время, материалы все направлены [в федеральные министерства]", - сказал Аксенов.

Он пояснил, что сейчас федеральные органы власти проверяют представленные им данные по необходимым компенсациям.

"Как только все подтвердится, мы тут же выходим на формирование нормативного документа. Есть решение главы государства, я разговаривал с профильным вице-премьером, что мы деньги получим в июле на ликвидацию последствий. Это будет 100%", - добавил глава Крыма.

В результате ливней 17-18 июня была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.

Город Тулун Иркутской области сильно пострадал от паводков в 2019 году. Тогда наводнение коснулось восьми районов Иркутской области, где подтопило почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыло потоком воды.