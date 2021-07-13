Профсоюзы призвали российские власти сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

"Мы, как вы знаете, вместе с Федерацией независимых профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) выдвинули обращение ко всем трудящимся, ко всем работодателям и властям страны, в котором мы заявляем, что эту работу [по организации вакцинации] нужно усилить. В принципе мы считаем, что на государственном уровне должно быть принято решение об обязательной вакцинации всего населения страны. Только так мы сможем эту агрессию победить", - сказал он, выступая на открытии всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России".

Он добавил, что пандемия и вакцинация остаются самыми большими вызовами для россиян сегодня, потому что "все еще скептицизм большого количества граждан имеется к вакцинации".

Ранее замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова сообщила, что обязательную или практически обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан от коронавируса ввели порядка 34 регионов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что коллективный иммунитет в России будет сформирован после вакцинации 80% населения, но пока ориентиром для обязательной вакцинации остаются 60% штата сотрудников.