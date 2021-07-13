В Геленджике окажут помощь жителям домов, поврежденных при взрыве в гостинице

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Власти Геленджика формируют комиссии для оценки ущерба, причиненного жителям близлежащих домов, поврежденных в результате взрыва бытового газа в гостинице, для оказания им помощи, сообщил в своем Telegram-канале во вторник мэр города Алексей Богодистов.

При взрыве были повреждены несколько близлежащих домов и припаркованных автомобилей.

"Обошли несколько домов. Повреждения в некоторых существенные. Формируем комиссии для подворового обхода. Зафиксируем все проблемы, оценим ущерб. Поддержим каждую пострадавшую семью", - говорится в сообщении главы города.

Источник во властных структурах Краснодарского края сообщил ТАСС, что в гостинице было зарегистрировано 59 человек, в том числе 16 детей, в пункте временного размещения находятся 22 человека, в том числе шесть детей. Часть из оставшихся 37 человек уехали после случившегося в аэропорт для возвращения в свои регионы, ведутся работы по расселению постояльцев в другие средства размещения.