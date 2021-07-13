В Геленджике после взрыва бытового газа в гостинице расселили более 60 человек

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Власти Геленджика расселили более 60 человек в отелях и пансионатах города после взрыва бытового газа в гостинице "Азария", сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города во вторник.

"К этому часу уже 62 гостя отеля на ул. Советской в Геленджике оперативно расселили по другим учреждения санаторно-курортной отрасли. Переселенцев из поврежденного отеля радушно приняли санатории "Красная талка", "Русь", пансионат "Кавказ", отели "Алеан", "Круиз", "Бригантина", "Блэк си" и "Оркестра Горизонт", - сообщили в пресс-службе.

ЧП произошло во вторник в магазине при четырехэтажной гостинице в центре Геленджика. В результате один человек погиб, еще пять, в том числе подросток, пострадали. Один человек спасен из-под завалов. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Из отеля эвакуированы около 50 человек.