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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике

В Геленджике после взрыва бытового газа в гостинице расселили более 60 человек

Их разместили в санаториях "Красная талка", "Русь", пансионате "Кавказ" и отелях "Алеан", "Круиз", "Бригантина", "Блэк си", "Оркестра Горизонт"

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Власти Геленджика расселили более 60 человек в отелях и пансионатах города после взрыва бытового газа в гостинице "Азария", сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города во вторник.

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Взрыв газа на территории отеля в Геленджике.

"К этому часу уже 62 гостя отеля на ул. Советской в Геленджике оперативно расселили по другим учреждения санаторно-курортной отрасли. Переселенцев из поврежденного отеля радушно приняли санатории "Красная талка", "Русь", пансионат "Кавказ", отели "Алеан", "Круиз", "Бригантина", "Блэк си" и "Оркестра Горизонт", - сообщили в пресс-службе.

ЧП произошло во вторник в магазине при четырехэтажной гостинице в центре Геленджика. В результате один человек погиб, еще пять, в том числе подросток, пострадали. Один человек спасен из-под завалов. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Из отеля эвакуированы около 50 человек.

Теги
РоссияКраснодарский крайВзрыв газа на территории отеля в Геленджике
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