В Ленинградской области запустили челлендж частушек про вакцинацию от COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,13 июля. /ТАСС/. Челлендж частушек про вакцинацию от коронавируса запустили в Ленинградской области. Победителей определит народное голосование, рассказали журналистам во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"До 25 июля Дом народного творчества Ленинградской области ждет видеозаписи с озорными частушками. Ролики можно размещать на своих страницах в соцсетях с хэштегами #ПрорвемсяПривьемся #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж. Участников просят записать видео на улице и, желательно, в народных костюмах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что после 25 июля в группе Дома народного творчества в соцсети "ВКонтакте" будет организовано онлайн-голосование для определения победителей. Ранее Ленобласть уже использовала народное творчество для борьбы с вандалами, тогда был объявлен конкурс для размещения частушек на плакатах и билбордах.

По последним данным, в Ленинградской области заразились коронавирусной инфекцией 51 687 человек, выздоровели 45 770, умер 1 901. За минувшие сутки в регионе выявили 249 случаев заражения. В Петербурге выявили 493 893 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 471 562 человека, умерли 17 707. За последние сутки в городе выявили 1 936 случаев заражения.