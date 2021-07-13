Газовщики создали комиссию для выявления причины взрыва газа в гостинице в Геленджике

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Компания "Газпром газораспределение Краснодар" создала специальную комиссию для установления причин и обстоятельств взрыва газа в Геленджике, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Краснодар".

Ранее сообщалось, что одна из версий взрыва в гостинице в Геленджике - утечка газа.

"Подача газа на подводящем газопроводе к дому в целях обеспечения безопасности прекращена. Обстоятельства и причины происшествия выясняет специально созданная комиссия", - сообщили в пресс-службе.

ЧП произошло во вторник в магазине при четырехэтажной гостинице в центре Геленджика. В результате один человек погиб, еще пять, в том числе подросток, пострадали. Один человек спасен из-под завалов. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Из гостиницы расселены более 60 человек.