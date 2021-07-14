День ВМФ в Севастополе пройдет без массовых мероприятий

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Военно-спортивный праздник, а также традиционное театрализованное представление в Севастопольской бухте, посвященное дню Военно-морского флота, в этом году проводиться не будут из-за ограничений, связанных с пандемией. Кроме того, доступ зрителей на трибуны во время обхода парадного строя кораблей командующим Черноморским флотом будет запрещен, сообщается на сайте правительства Севастополя в среду.

"В связи с действующими в Севастополе ограничениями на проведение массовых мероприятий в День Военно-морского флота в городе не планируется проводить военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и традиционное театрализованное представление в акватории Севастопольской бухты", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что доступ на трибуны во время обхода парадного строя кораблей командующим Черноморским флотом закроют.

Ранее 14 июля главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщала, что Роспотребнадзор зафиксировал ускорение распространения коронавируса в Крыму в два раза за последний месяц.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения: запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. При этом в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте и Алуште, где на тот момент ситуация была самой сложной, ввели дополнительные меры - запрет на работу дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов; театры и кинотеатры не могут заполнять залы более чем наполовину. 13 июля власти приняли решение распространить на ряд муниципалитетов дополнительные ограничения, введенные ранее из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом в некоторых районах и городах Крыма.

В 2020 году праздник в честь Дня ВМФ в Севастополе посетили десятки тысяч человек. На параде кораблей в городе, где расположена главная база Черноморского флота, они смогли увидеть и новейшую технику, и старейшее действующее судно ВМФ России, и элементы показательной программы. Также в прошлом году прошла историческая часть праздника - в Севастопольскую бухту вошел учебный парусник "Херсонес", раздался залп исторической пушки, данный командой реконструкторов, поднялись два флага - копии тех, которые развевались на линейном линкоре "Императрица Мария", участвовавшем в Синопском сражении, и гвардейском крейсере "Красный Кавказ", экипаж которого отличился при Керченско-Феодосийской десантной операции 1941-1942 годов.