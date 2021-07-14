Глава Крыма предложил разрешить ресторанам работать ночью при вакцинации всего коллектива

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Предприятия общественного питания Крыма, которые не соблюдают указ главы республики о запрете на работу после 23:00, попадут в список нарушителей. В будущем им откажут в продлении необходимых документов и помощи от государства, но затем предложил и вовсе разрешить предприятиям работать ночью, если они привьют весь персонал, сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба.

"Готовы пойти навстречу коллективам, предпринимателям. В случае, если будет 100%-но провакцинирован трудовой коллектив, весь персонал, который работает, <…> и второе обязательное условие - установлено видеонаблюдение. Центр оперативного реагирования должен получить доступ к системе контроля, чтобы контроль мог осуществляться, не выходя из кабинета. Пожалуйста, пусть предприниматели работают без ограничений. Готовы по предприятиям идти, в указе вносить изменения. Вносим изменения и разрешаем круглосуточную работу", - сказал Аксенов.

Глава Крыма поручил властям республики организовать выездные пункты вакцинации для сотрудников крупных предприятий. По словам Аксенова, он готов "с сегодняшнего дня вносить изменения в указ в части разрешения конкретным предприятиям работы в ночное время", если предприятия обязуются выполнить требования.

По словам вице-премьера республики Ирины Кивико, выполнить условия для круглосуточной работы согласны предприятия Черноморского, Сакского районов и Феодосии. Заведения Алушты, Керчи, Ленинского района и Ялты, как отметила Кивико, согласны провакцинировать персонал, но не готовы предоставлять доступ к видеокамерам.

Работа предприятий в ночное время без провакцинированного персонала, по словам главы республики, повлечет определенные последствия.

"Прошу неравнодушных крымчан присылать сообщения по работе предприятий после 23:00 либо несоблюдению масочного режима. Министерству экономического развития [региона] полностью обобщить представленную информацию, <…> публикуем официальный список тех, кто плевал на все. По этому списку по всем отследить, у кого когда заканчиваются разрешения на торговлю, договоры аренды земли, помещений, если это муниципальная собственность, летних площадок. Всем злостным нарушителям <…> будет отказано в продлении, причем на контроль взять и фамилии учредителей этих предприятий, чтобы не получилось так, что завтра название поменяли и опять вышли на то же место, те же персонажи работают под черным флагом", - сказал Аксенов, добавив, что предпринимателям-нарушителям также откажут в господдержке.

Директор ГКУ РК "Центр оперативного реагирования при Совете министров Республики Крым" Татьяна Зверева сообщила, что в числе лидеров по соблюдению режима работы заведений числятся города Алушта, Саки, Симферополь и Феодосия. Одним из главных антилидеров Зверева назвала Судак, где количество работающих после 23:00 предприятий выросло с шести до 13. По словам Аксенова, за соблюдение бизнесом дисциплины также ответственны и муниципальные власти, которые должны проводить разъяснительную работу с предприятиями общепита.

"Создаем рейтинг глав администраций, у кого на территории больше всех [после 23:00] работает учреждений увеселительных и повторные [нарушения] присутствуют, главе администрации низкую оценку с точки зрения того, что он не справляется со своими функциональными обязанностями", - добавил глава Крыма.

Согласно указу главы Крыма, с 20 декабря 2020 года по 1 сентября 2021 года в регионе запретили работу ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23:00 до 08:00. Исключение составляют случаи, когда клиентов обслуживают в формате навынос или доставки на дом.