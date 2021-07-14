На Кубани при ПЦР-тестировании экипажей самолетов выявили четыре положительных результата

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты выявили четыре положительных результата при тестировании на коронавирус членов экипажей самолетов с момента введения такой практики в аэропортах Кубани. Об этом заявил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в ходе сессии заксобрания в среду.

Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края с 1 июля организовали проведение ПЦР-тестирования для членов экипажей самолетов, прибывающих в регион и размещающихся в гостиницах и отелях края. Регион стал первым в стране, кто ввел такое тестирование.

"Мы сегодня по поручению Вениамина Ивановича (Кондратьева, губернатора Краснодарского края - прим. ТАСС) пилотным бригадам, которые прилетают, делаем в аэропортах исследования тест-системами бесплатно. Были выявлены три стюардессы и пилот. В этом есть целесообразность - сами представляете, если стюардесса с положительным анализом долетит до Сочи или до Анапы, с каким количеством людей он пообщалась и потом куда эти люди поедут дальше", - сказал Филиппов.

Он добавил, что в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса в крае направили 10 млрд рублей. По его словам, коронавирусная инфекция повлияла на демографическую ситуацию в регионе: показатель общей смертности в 2020 году составил 14,3 случая на тысячу населения, что превышает показатель 2019 года на 15,3%, ожидаемая продолжительность жизни за пять лет на Кубани сократилась на 0,63 и составила 72 года.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 14 июля за сутки в крае зарегистрировали 226 случаев COVID-19, общее число подтвержденных случаев в регионе с начала пандемии составляет 54 841, выздоровели 46 164 жителя, умерли 3 730 человек, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 91 человек, еще шесть - на экстракорпоральной мембранной оксигенации. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 964,8.

Об ограничениях на Кубани

Режим "Повышенная готовность" продлили в Краснодарском крае до 1 октября. На данный момент при размещении в гостиницы, отели и пансионаты требуется медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом в срок не позднее, чем полгода назад, или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем 72 часа назад, или сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации.

С августа при заселении потребуют: медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании коронавирусом в срок не позднее, чем полгода назад, или сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации, в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе и отрицательный ПЦР-тест. По отрицательным ПЦР-тестам будут и заселять гостей при условии дачи ими добровольного согласия на прохождение вакцинации в регионе в течение трех дней со дня вселения. Все данные требования не распространяются на детей в возрасте до 14 лет включительно.