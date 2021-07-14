Гендиректор ЮНЕСКО назвала важным шагом запрет круизным лайнерам заходить в центр Венеции

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле приветствовала решение властей Италии с 1 августа запретить большим судам, в том числе круизным лайнерам, проходить через канал Джудекка и перед площадью Сан-Марко в Венеции.

"Решение [властей] Италии запретить доступ большим круизным судам в Венецианскую лагуну с 1 августа 2021 года - это хорошая новость и важный шаг, который вносит значительный вклад в сохранение этого уникального объекта наследия", - написала она в среду в Twitter.

Во вторник вечером Совет министров Италии утвердил соответствующий декрет-закон. В принятом документе речь идет о запрете прохода для судов, соответствующих хотя бы одному из следующих критериев: валовая вместимость более 25 тыс. тонн, длина более 180 м или высота более 35 м. Законопроект предусматривает создание фонда для выплаты денежных компенсаций пострадавшим компаниям и их сотрудникам.

В июне ЮНЕСКО призвала немедленно запретить заход больших круизных лайнеров в лагуну, предложив включить Венецию в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.