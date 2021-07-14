{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курганские власти объяснили очередь на вакцинацию ремонтом одного из зданий медучреждения

Власти региона также сообщили, что выделят дополнительный кабинет для проведения вакцинации

ТАСС, 14 июля. Власти объяснили огромную очередь на вакцинацию от коронавируса в одном из медучреждений Кургана закрытием на ремонт здания поликлиники и перераспределением потока людей. Принято решение о выделении дополнительного кабинета для вакцинации, сообщается в среду в Telegram-канале правительства Курганской области.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

Ранее местные СМИ сообщили об огромных очередях в поликлинике №2 Кургана - очередь растянулась с первого до третьего этажа.

"В Кургане одно из зданий поликлиники №2 по адресу: ул. Гагарина, д. 7 закрылось на ремонт. С этим связано изменение схемы и места приема пациентов, которые ранее обслуживались в данном филиале, в том числе это касается и граждан, которые проходят вакцинацию от коронавируса. Всех граждан, которые должны получить вакцину, сегодня принимали в отделении по адресу: ул. Кравченко, д. 53. К сожалению, в связи с большим наплывом пациентов возникла очередь на вакцинацию, поликлиника приносит извинения гражданам за эти неудобства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для решения проблемы было принято решение о выделении дополнительного кабинета для вакцинации.

С начала пандемии в Курганской области выявлено 23 788 случаев коронавируса.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Подрядчика противоаварийных работ в сгоревшей Невской мануфактуре определят в августе
В дальнейшем проведут реставрацию здания
Читать полностью