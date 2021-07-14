Курганские власти объяснили очередь на вакцинацию ремонтом одного из зданий медучреждения

ТАСС, 14 июля. Власти объяснили огромную очередь на вакцинацию от коронавируса в одном из медучреждений Кургана закрытием на ремонт здания поликлиники и перераспределением потока людей. Принято решение о выделении дополнительного кабинета для вакцинации, сообщается в среду в T elegram-канале правительства Курганской области.

Ранее местные СМИ сообщили об огромных очередях в поликлинике №2 Кургана - очередь растянулась с первого до третьего этажа.

"В Кургане одно из зданий поликлиники №2 по адресу: ул. Гагарина, д. 7 закрылось на ремонт. С этим связано изменение схемы и места приема пациентов, которые ранее обслуживались в данном филиале, в том числе это касается и граждан, которые проходят вакцинацию от коронавируса. Всех граждан, которые должны получить вакцину, сегодня принимали в отделении по адресу: ул. Кравченко, д. 53. К сожалению, в связи с большим наплывом пациентов возникла очередь на вакцинацию, поликлиника приносит извинения гражданам за эти неудобства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для решения проблемы было принято решение о выделении дополнительного кабинета для вакцинации.

С начала пандемии в Курганской области выявлено 23 788 случаев коронавируса.