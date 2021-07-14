В Карелии около 2 тыс. человек попали в лист ожидания из-за пауз в вакцинации от COVID-19

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июля. /ТАСС/. Перебои в прививочной кампании, вызванные паузами с поставками вакцин от коронавируса в Карелию, привели к появлению листа ожидания из людей, которые не смогли привиться по записи в медицинских учреждениях республики. По данным регионального Минздрава, в список попали около 2 тыс. человек, сообщила ТАСС замминистра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен в среду.

"Мы своим медорганизациям рекомендовали, у кого возникает такая ситуация (заканчивается вакцина), которая, безусловно, нехорошая, но не зависящая от медиков, таких пациентов переносить в так называемый лист ожидания, чтобы при поступлении вакцины сразу связаться с пациентом, записать его на вакцинацию снова. На сегодня в листе ожидания около 2 тыс. человек, но это количество уменьшается", - рассказала собеседница агентства.

Всего, по последним данным Минздрава республики, от коронавируса привились свыше 114 тыс. человек при необходимости привить более 292 тыс. жителей региона для формировании 60-процентной прослойки коллективного иммунитета к новой инфекции. Вакцинация была приостановлена в столице Карелии Петрозаводске, самом крупном городе республике, в первые выходные в начале июля: из-за большого количества желающих на всех прививочных пунктах закончилась вакцина. При этом после очередной поставки медики прививали около 3-3,5 тыс. человек в сутки при ожидаемой мощности, рассчитанной в регионе, в 2 тыс. вакцинаций в день.

"Зависимость есть от поставок: мы знаем планы на пять, 10, 15 ближайших дней. Но эти планы могут быть выражены в конкретной цифре, а может в графе стоять ноль", - пояснила принцип работы с поставками вакцины в регион Руотцелайнен.

На прошлой неделе в республику поступила крупная партия "Спутника V": в регион пришли 21,8 тыс. доз препарата. Образовавшаяся из-за вынужденных отказов очередь удваивает нагрузку на систему здравоохранения. "Конечно, не всегда получается записать человека сразу после поступления вакцины, потому что очередь по записи двигается, и медперсоналу нужно свои силы, резервы увеличивать, чтобы в два раза больше людей привить после поступления очередной партии. Такие листы ожидания ведутся, но понятно, что не всегда пациент ждет, иногда он идет за прививкой, например, в мобильный пункт и самостоятельно решает этот вопрос", - рассказала замминистра здравоохранения республики.

Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе своего прямого эфира в соцсети "ВКонтакте", на этой неделе в республике ожидается поставка 20 тыс. доз вакцины, но и этого количества при нынешних темпах хватит меньше, чем на неделю. "Нам пообещали к субботе, но хотелось бы получить эту вакцину завтра", - сказал Парфенчиков.