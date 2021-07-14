Во Франции прошли акции протеста против введения санитарных пропусков для посещения кафе

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Акции протеста против введения обязательных санитарных пропусков для посещения кафе и ресторанов прошли в среду сразу в нескольких городах Франции. Как сообщил портал La Provence , в Марселе манифестация собрала около 500 человек.

По его данным, протестующие вышли на улицы с плакатами, критикующими меры правительства. Они скандировали: "Свободу!", на транспарантах было написано: "Как далеко вы еще зайдете?". Несколько сотен человек под лозунгами: "Нет - санитарному пропуску!" участвовало в спонтанной манифестации в Бордо и Анси.

Спонтанная акция протеста против введения санитарных пропусков возникла и в Париже. После стычки с правоохранительными органами, применившими слезоточивый газ, демонстранты разошлись.

В понедельник вечером президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения объявил о введении обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране из-за штамма "дельта". Кроме этого, французский лидер сообщил о введении с августа санитарного паспорта для посещения баров, ресторанов и торговых центров. Только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус будут с этого времени пускать в самолеты и поезда дальнего следования.