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"Известия": Минюст может одобрить порядок работы платных вытрезвителей к осени

По данным издания, порядок предполагает, что полномочия по открытию вытрезвителей будут у региональных и муниципальных властей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Экспертиза подготовленного Минздравом, Минтрудом и МВД документа, который определяет порядок работы коммерческих вытрезвителей, может быть закончена Минюстом уже в третьем квартале текущего года. Об этом газете "Известия" рассказал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

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"Порядок [работы коммерческих вытрезвителей] уже подготовлен и согласован всеми тремя федеральными органами. В настоящее время он проходит экспертизу в министерстве юстиции. После чего, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу. Мы рассчитываем на то, что работа по этому документу будет завершена в третьем квартале", - сообщил он.

Документ содержит требования к структуре, штатной численности, параметрам помещений, освещенности, а также другие, добавил замминистра. Вытрезвители рекомендовано оснастить душевыми, туалетами, камерами хранения и медицинскими кабинетами.

Как пишет газета, порядок предполагает, что полномочия по открытию вытрезвителей будут у региональных и муниципальных властей. Доставлять граждан в вытрезвители будет полиция.

Закон, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители, вступил в силу в России с 1 января 2021 года. Он предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать за услуги плату с людей, попавших в эти учреждения. Правом определять общие правила организации их деятельности наделяется российские правительство.

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