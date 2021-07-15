"Ведомости": профсоюз пилотов попросил кабмин допустить в Россию иностранные вакцины

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса, поскольку для выполнения международных рейсов летному составу приходится постоянно сдавать ПЦР-тесты даже после прививок российскими препаратами. Об этом в четверг пишет газета " Ведомости " со ссылкой на письмо объединения в адрес главы правительства от 8 июля.

В письме глава профсоюза Игорь Дельдюжов отмечает, что члены летных экипажей вынуждены "непрерывно сдавать ПЦР-тесты для выполнения международных рейсов", что затрудняет выполнение трудовых обязанностей. "Просим вас разрешить и ускорить процесс ввода иностранных вакцин против ковида на российский рынок", - говорится в обращении.

В аппарате правительства газете сообщили, что письмо пока не поступило и не рассматривалось.

Источник издания в крупной авиакомпании подтвердил, что члены экипажей по прилете в заграничные аэропорты должны сдавать ПЦР-тест, несмотря на прививки от коронавируса, сделанные в РФ. Сотрудник другой авиакомпании сообщил, что в данном случае речь идет, скорее, о европейских странах, а не об СНГ. В "Аэрофлоте", "Победе", "России", Utair, "Уральских авиалиниях" и S7 "Ведомостям" не ответили на запросы.

Ранее также сообщалось, что Росавиация обязала российские авиакомпании обеспечить тестирование экипажей самолетов на коронавирусную инфекцию не реже чем раз в 72 часа.