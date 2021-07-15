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Умер Петр Мамонов

На фасаде "Художественного" в Москве включили временную надпись в память о Петре Мамонове

Актер умер в возрасте 70 лет
© Елена Кульбак/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Кинотеатр "Художественный" в Москве включил неоновую надпись в память об актере и музыканте Петре Мамонове, который умер на 71-м году жизни в четверг, передает корреспондент ТАСС.

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Мамонов, которого госпитализировали с коронавирусной инфекцией в начале июля, умер в четверг в возрасте 70 лет.

Почтить память музыканта решили также в "Художественном".

На фасаде кинотеатра, где обычно можно увидеть названия новинок кино, сегодня включили следующую надпись -  R.I.P. Петр Мамонов.

Теги
РоссияМамонов, Петр НиколаевичУмер Петр Мамонов
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