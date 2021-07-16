МЧС предупредило о грозовых ливнях и шквалистом ветре в Московском регионе

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозовых ливнях и шквалистом ветре в пятницу в ближайший час и до конца дня.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 13:00 с сохранением до конца суток 16 июля местами по Московской области ожидается гроза, ливневый дождь, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с", - сообщается на сайте подмосковного главка МЧС.

Такое же предупреждение о ливневых дождях, грозе и шквалистом ветре разослал московский главк МЧС. Ранее он предупреждал о жаре до 32°С в выходные.

Там напомнили, что при грозе нельзя прятаться от молний под одинокими деревьями и высокими металлическими конструкциями. Спасатели советуют закрыть окна, двери и дымоходы, а также не растапливать печь, не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. По возможности рекомендуют выключить электроприборы.

При шквалистом ветре лучше убрать вещи со двора и балконов, а машину поставить в гараж либо вдали от деревьев. Во время ливня водителям следует припарковаться на обочине и переждать непогоду.