Более 3,8 млн человек в Москве получили хотя бы одну дозу вакцины от ковида

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Число получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в Москве превысило 3,8 млн, завершили вакцинацию более 2 млн человек. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 3,8 млн человек. Полностью привиты более 2 млн человек", - сказали в пресс-службе.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы". На данный момент в столице России открыты порядка 300 центров вакцинации.