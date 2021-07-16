Памфилова надеется, что к выборам ситуация с пандемией станет лучше

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила надежду, что к предстоящим выборам в сентябре ситуация с пандемией коронавируса станет гораздо лучше.

"К сентябрю, надеемся, что [ситуация с пандемией] станет гораздо лучше, но не настолько, чтобы полностью расслабиться и перестать осуществлять те меры, направленные на санитарно-эпидемиологическую безопасность наших граждан", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

"Для нас это очевидный приоритет, и именно поэтому мы приняли решение проводить голосование в течение трех дней, чтобы развести потоки, чтобы минимизировать те возможные риски для наших уважаемых граждан", - подчеркнула глава ЦИК.

Вакцинация наблюдателей

Памфилова также предлагает организовать вакцинацию наблюдателей, в том числе международных, которые планируют работать на выборах в Госдуму в сентябре.

Выступая в пятницу на заседании Центризбиркома, Памфилова отметила важность вакцинации не только членов избирательных комиссий, но и другой "многочисленной группы", которая будет работать на участках для голосования, - наблюдателей. "Мы должны к этому отнестись очень ответственно, и партии, которые направляют своих членов комиссий, наблюдателей. Эти меры должны касаться в том числе и международных наблюдателей, которые к нам приедут, которых мы приглашаем, потому что они тоже будут контактировать с большой группой граждан", - подчеркнула она.