Власти Крыма смогут оценить влияние антиковидных мер по окончанию турсезона

ТАСС, 16 июля. Эффективность введения новых антиковидных мер в Севастополе, в частности, запрета на размещение в отелях лиц без сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о наличии антител, будет возможно оценить после окончания туристического сезона. Об этом сообщила журналистам начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.

"На туристический поток влияет очень много факторов, и мы не можем говорить, что именно предъявление сертификата или справки существенно повлияют на данную ситуацию. <…> Мы должны помнить, что сейчас у нас открыты зарубежные направления для туризма, поэтому делать какие-то выводы мы сможем только по окончании туристического сезона", - сообщила Остапенко.

Так, на данный момент, нельзя прогнозировать, снизится ли туристический поток от введения ограничений. Остапенко отметила, что новые антиковидные меры не распространяются на гостей, которые заселялись в отели с предъявлением ПЦР-теста до введения нового указа, они смогут продолжить отдых. Кроме того, с 16 июля в городе запрещается размещение палаточных лагерей, состоящих более чем из трех палаток, добавила Остапенко.

С 16 июля власти Севастополя ввели новые ограничения в городе из-за осложнения эпидемиологической обстановки. Так, запрещается бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения без медицинского сертификата о наличии прививки от новой коронавирусной инфекции или справки о наличии антител к новой коронавирусной инфекции, а также размещение палаточных лагерей.