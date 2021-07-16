Кафе и кинотеатры во Владимирской области до 15 сентября разрешили посещать без QR-кодов

ТАСС, 16 июля. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ, в соответствии с которым до 15 сентября заведения общепита, детские развлекательные центры, бассейны, ночные клубы и кинотеатры смогут обслуживать клиентов без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, или результатов ПЦР-тестов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Кафе Москвы без QR-кодов и "суперантитело". Главное о коронавирусе за 16 июля

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал указ, в соответствии с которым предприятия общественного питания и сферы услуг в регионе будут принимать только прошедших вакцинацию от коронавируса или предъявивших отрицательный ПЦР-тест клиентов, а также людей, перенесших коронавирус в течение последних шести месяцев. 14 июля власти отложили до 1 сентября вступление в силу данных требования при посещении салонов красоты, спортзалов и фитнес-центров.

"Глава региона пошел навстречу бизнесу и принял решение временно ослабить ранее введенные ограничения для заведений общественного питания, детских развлекательных центров, массажных салонов, саун, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, дискотек и кинотеатров. До 15 сентября 2021 года эти сферы смогут оказывать услуги клиентам без предоставления QR-кодов, тестов ПЦР и сертификатов о вакцинации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все организации обязаны строго соблюдать правила безопасности в период пандемии. В кафе и ресторанах с 23:00 до 6:00 запрещено проводить дискотеки, конкурсы, танцевальные программы и караоке. Фудкорты в торговых центах смогут работать при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей.

"Для жителей Владимирской области, которые останавливаются в гостиницах и иных местах временного размещения внутри региона, предоставление QR-кодов, тестов ПЦР и сертификатов о вакцинации не требуется. Однако это не распространяется на гостей из других субъектов Российской Федерации и стран", - информирует пресс-служба.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области за прошедшие сутки выявили 241 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 39 959 человек, 37 319 человек выздоровели, 1 345 человек умерли.