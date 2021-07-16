Мурашко: в России в пиковые дни от коронавируса прививается до 1 млн человек в сутки

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в России растут, в пиковые дни прививки делают до миллиона человек в сутки. Об этом заявил в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост еще в два раза. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до одного миллиона человек в сутки", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1". Ранее Мурашко отмечал, что каждый день в стране вакцинируются более 500 тыс. человек.

Повышенная температура дольше 24-36 часов после прививки от коронавируса - повод обратиться к врачу, сообщил глава Минздрава.

"В случае <...> если температура сохраняется более 24-36 часов, конечно же, нужно обратиться к врачу обязательно", - сказал он. При этом, отметил министр, имеет значение, насколько сильно растет температура. По его словам, аллергические реакции после вакцинации встречаются в единичных случаях, в целом все используемые вакцины переносятся хорошо.

Мурашко напомнил, что в период высокого риска заразиться повторять вакцинацию необходимо через полгода после первых прививок или перенесенного заболевания. Для ревакцинации подходят все разрешенные в России препараты, конкретный выбор лучше доверить врачу, добавил глава Минздрава.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак" разработки Центра им. Чумакова РАН.